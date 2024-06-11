RT в Telegram
Подпишись

Экс-премьер Азаров: Украина не восстановит экономику из нынешнего состояния

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что у Киева практически нет возможности восстановить экономику страны из того состояния, в котором она оказалась.
Экс-премьер Азаров: Украина не восстановит экономику из нынешнего состояния
  • РИА Новости

Азаров написал об этом на своей странице в соцсети.

«На то есть четыре основные причины: катастрофическая демографическая ситуация, бегство капитала за рубеж, упадок энергетики, хроническая закредитованность», — считает он.

По его словам, для восстановления экономики необходим рынок сбыта, включая внутренний, однако население страны сократилось в два с половиной раза.

Кроме того, на Украине нет условий для инвестиций, технологического развития и сохранения капитала. 

Азаров добавил, что не видит перспектив для украинских властей.

Ранее Владимир Зеленский приехал в Катар, чтобы обсудить вопросы экономики и безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить