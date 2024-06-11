Экс-премьер Азаров: Украина не восстановит экономику из нынешнего состояния
- РИА Новости
Азаров написал об этом на своей странице в соцсети.
«На то есть четыре основные причины: катастрофическая демографическая ситуация, бегство капитала за рубеж, упадок энергетики, хроническая закредитованность», — считает он.
По его словам, для восстановления экономики необходим рынок сбыта, включая внутренний, однако население страны сократилось в два с половиной раза.
Кроме того, на Украине нет условий для инвестиций, технологического развития и сохранения капитала.
Азаров добавил, что не видит перспектив для украинских властей.
Ранее Владимир Зеленский приехал в Катар, чтобы обсудить вопросы экономики и безопасности.