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Зеленский приехал в Катар на переговоры об экономике и безопасности

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Владимир Зеленский приехал в Катар, чтобы пообщаться с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Зеленский приехал в Катар на переговоры об экономике и безопасности
  • Gettyimages.ru

В своём блоге Зеленский назвал Аль Тани своим другом и сообщил, что планирует обсудить с ним сферы безопасности и экономики.

Также он планирует поднять вопрос участия Катара в так называемом «саммите мира», продвигаемом Киевом.

Ранее Зеленский пожаловался на попытки сорвать конференцию в Швейцарии. По данным СМИ, он также приказал украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена за отказ присутствовать на саммите.

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