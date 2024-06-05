Зеленский приехал в Катар на переговоры об экономике и безопасности

Владимир Зеленский приехал в Катар, чтобы пообщаться с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В своём блоге Зеленский назвал Аль Тани своим другом и сообщил, что планирует обсудить с ним сферы безопасности и экономики.

Также он планирует поднять вопрос участия Катара в так называемом «саммите мира», продвигаемом Киевом.

Ранее Зеленский пожаловался на попытки сорвать конференцию в Швейцарии. По данным СМИ, он также приказал украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена за отказ присутствовать на саммите.