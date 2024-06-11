Эксперт из КНР: атаками по России ВСУ пытаются создать видимость стабилизации
Соответствующую точку зрения выразил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, передаёт Global Times.
«Она (Украина) может выразить США и Европе уверенность в себе и тем самым попытаться получить от них больше оружия», — заявил китайский эксперт.
Политолог отметил, что в преддверии швейцарской конференции Киев также стремится «получить дипломатические рычаги» подобными атаками.
Ранее в США признали, что удары Киева по России американским оружием не спасут Украину.