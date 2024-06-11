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Эксперт из КНР: атаками по России ВСУ пытаются создать видимость стабилизации

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ВСУ атаками по России пытаются создать видимость улучшения ситуации в ходе конфликта.

Соответствующую точку зрения выразил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, передаёт Global Times.

«Она (Украина) может выразить США и Европе уверенность в себе и тем самым попытаться получить от них больше оружия», — заявил китайский эксперт.

Политолог отметил, что в преддверии швейцарской конференции Киев также стремится «получить дипломатические рычаги» подобными атаками.

Ранее в США признали, что удары Киева по России американским оружием не спасут Украину.

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