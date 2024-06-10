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В США признали, что удары Киева по России американским оружием не спасут Украину

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Решение Соединённых Штатов позволить Украине применять американское оружие для нанесения ударов по территории России не изменит положения дел на поле боя.
В США признали, что удары Киева по России американским оружием не спасут Украину
  • AP
  • © Francisco Seco

Таким мнением поделился исследователь американского аналитического центра — Института ответственного управления Куинси Марк Эпископос.

По его словам, которые приводит издание Responsible Statecraft, это решение не устраняет две ключевые причины, по которым Украина находится на пути к поражению: катастрофический дефицит живой силы и огневой мощи.

Ранее президент США Джо Байден признал, что удары ВСУ по России могут втянуть Запад в украинский конфликт.

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