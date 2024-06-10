В США признали, что удары Киева по России американским оружием не спасут Украину

Решение Соединённых Штатов позволить Украине применять американское оружие для нанесения ударов по территории России не изменит положения дел на поле боя.

Таким мнением поделился исследователь американского аналитического центра — Института ответственного управления Куинси Марк Эпископос.

По его словам, которые приводит издание Responsible Statecraft, это решение не устраняет две ключевые причины, по которым Украина находится на пути к поражению: катастрофический дефицит живой силы и огневой мощи.

Ранее президент США Джо Байден признал, что удары ВСУ по России могут втянуть Запад в украинский конфликт.