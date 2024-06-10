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«СТРАНА.ua»: под Волчанском уничтожен лидер «Добровольческого Движения ОУН»

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Под Волчанском в Харьковской области уничтожен лидер украинского «Добровольческого Движения ОУН*» Николай Коханивский. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского националиста, диссидента Степана Хмары.
«СТРАНА.ua»: под Волчанском уничтожен лидер «Добровольческого Движения ОУН»
  • РИА Новости

«Известно, что Коханивский погиб возле Волчанска в окопе», — пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на женщину.

Как утверждает издание, в 2016 году движение Коханивского проводило в Киеве «силовые акции» против «дочек» российских банков. Также сторонники ОУН участвовали в митингах против выполнения политической части Минских соглашений в 2019 году. Коханивский был «неизменным участником шествий и маршей националистов в Киеве», в том числе в честь дня рождения Степана Бандеры, пишут журналисты.

В 2020 году Следственный комитет России сообщил, что Николай Коханивский привлечён к уголовной ответственности по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Вторым фигурантом тогда стал руководитель «Чёрного комитета» Богдан Тицкий.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).  

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