СК рассказал о ходе дела по факту нападения на российский центр в Киеве

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В рамках уголовного дела по факту нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве к уголовной ответственности привлечены руководители двух украинских радикальных организаций: «Добровольческое движение «Организация украинских националистов» — Николай Коханивский и «Чёрный комитет» — Богдан Тицкий.
СК рассказал о ходе дела по факту нападения на российский центр в Киеве
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Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«В феврале 2018 года Коханивский и Тицкий записали и опубликовали в открытом доступе в сети интернет свои устные обращения, в которых призвали всех желающих принять участие в антироссийской акции и устроить погром Российского центра культуры и науки в Киеве для прекращения его деятельности и осложнения международных отношений России и Украины», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что Коханивский и Тицкий осуществляли общее руководство действиями радикалов, которые забросали здание российской организации камнями, разбили окна, повредили фасад и двери здания.

Как заявили в СК, следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого.

В июне сообщалось, что россиянин Михаил Агафонов был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.

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