Россиянин заочно арестован за нападение на российский центр в Киеве
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.
«Постановлением Басманного районного суда в отношении Агафонова Михаила Александровича, объявленного в международный розыск, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявила Морозова.
Отмечается, что мера пресечения будет отсчитываться с момента экстрадиции Агафонова либо его задержания на российской территории.