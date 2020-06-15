Россиянин заочно арестован за нападение на российский центр в Киеве

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Россиянин Михаил Агафонов был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
Россиянин заочно арестован за нападение на российский центр в Киеве
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

«Постановлением Басманного районного суда в отношении Агафонова Михаила Александровича, объявленного в международный розыск, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявила Морозова.

Отмечается, что мера пресечения будет отсчитываться с момента экстрадиции Агафонова либо его задержания на российской территории.

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