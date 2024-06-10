Политолог Александр Дудчак заявил в беседе с RT, что у Владимира Зеленского нет ни соратников, ни союзников.

«Нет у него ни соратников, ни союзников. Говорят, что Зеленский советуется постоянно с Ермаком, но Ермак сдастся с потрохами при первой же возможности, если будет такой приказ свыше, а он может поступить. Так что Зеленского просто тянут как консерву, подготовка к смене, судя по всему, идёт, это возможно, и это не составляет никакого труда под разными поводами», — заявил эксперт.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в беседе с RT, что глава украинского президентского офиса Андрей Ермак политически «посадил Владимира Зеленского в тёплую ванну» — то есть создал впечатление, что «всё идёт нормально» благодаря «мудрым решениям» Зеленского.

Собеседники The Times обвиняют Ермака в узурпации демократии на Украине, называют «фактическим главой государства» и «вице-президентом».

По словам источников, именно глава офиса виноват в увольнении Залужного с поста главкома ВСУ. Растёт беспокойство, что «Зеленский всё больше полагается» на Ермака, отмечает издание.