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Экс-премьер Украины Азаров: Ермак политически усадил Зеленского в «тёплую ванну»

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RT
Глава украинского президентского офиса Андрей Ермак политически «посадил Владимира Зеленского в тёплую ванну» — то есть создал впечатление, что «всё идёт нормально» благодаря «мудрым решениям» Зеленского, заявил в беседе с RT бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Экс-премьер Украины Азаров: Ермак политически усадил Зеленского в «тёплую ванну»
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential

«Ермак показал себя человеком, который может организовать работу офиса, естественно, в своих интересах, но он всё-таки его организовал. И как такой эффект называется в политике — посадил Зеленского в тёплую ванну. То есть он создаёт впечатление, что благодаря «мудрым» решениям Зеленского всё решается, всё идёт нормально, идут поставки всех дальнобойных орудий, снарядов, ракет, самолётов. Идёт хорошо мобилизация. Вот этот эффект тёплой ванны привязывает Зеленского к Ермаку. Ему это нравится. И ему никто другой не нужен», — объяснил собеседник RT.

Говоря об окружении Зеленского, Азаров отметил, что те чиновники, которых отстранили, отошли от него, а остались только «абсолютно лояльные к Ермаку и к Зеленскому».

«Тут нечему удивляться. Это обычный такой вот эффект. Так что Зеленскому сформировали определённые подходы к управлению. Он в них ничего не понимает, но ему навязали эти подходы. Подходы заключаются в том, что он якобы всё решает. Вот это иллюзия, но эта иллюзия ему нравится, поэтому иллюзию могут поменять только изменения событий в стране, в мире», — заключил он.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил в беседе с RT, что близкий круг Владимира Зеленского сужается. По его словам, наиболее ярко это проявилось во время отставки помощника президента Украины Сергея Шефира.

Собеседники The Times обвиняют Ермака в узурпации демократии на Украине, называют «фактическим главой государства» и «вице-президентом».

По словам источников, именно глава офиса виноват в увольнении Залужного с поста главкома ВСУ. Растёт беспокойство, что «Зеленский всё больше полагается» на Ермака, отмечает издание.

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