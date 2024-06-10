Политолог Мезюхо: близкий круг Владимира Зеленского сужается

Политолог Иван Мезюхо заявил в беседе с RT, что близкий круг Владимира Зеленского сужается. По его словам, наиболее ярко это проявилось во время отставки помощника президента Украины Сергея Шефира.

Мезюхо, комментируя материал The Times о том, что окружение Зеленского встревожено ростом влияния главы президентского офиса Андрея Ермака, который сосредотачивает в своих руках всё больше власти, заявил, что Ермак сегодня важнее и премьер-министра, и главы Верховной рады, а порой он действительно заменяет Зеленского в медиаполе.

«До Ермака Украина не видела, чтобы глава президентской администрации настолько часто появлялся в медиаполе и брал на себя с точки зрения властных полномочий настолько много. Очевидно, сегодня близкий круг Зеленского сужается, и это началось довольно-таки давно. А наиболее ярко это проявилось во время отставки помощника президента Украины Сергея Шефира, с которым он дружил и работал ещё со времён студии «Квартал 95», по сути, как раз таки Ермак и уничтожил Шефира, давнего друга, приятеля и бизнес-партнёра Владимира Зеленского», — отметил эксперт.

По его словам, Ермак «уничтожает ближайшее окружение» Зеленского, оставляя его фактически в одиночестве.

«Таким образом, складывается ситуация, при которой ближайшим соратником президента является сам Ермак», — заключил политолог.

Собеседники The Times обвиняют Ермака в узурпации демократии на Украине, называют «фактическим главой государства» и «вице-президентом».

По словам источников, именно глава офиса виноват в увольнении Залужного с поста главкома ВСУ. Растёт беспокойство, что «Зеленский всё больше полагается» на Ермака, отмечает издание.