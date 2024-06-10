Председатель ПСБ Фрадков встретился с мэрами Тараклии и Оргеева
- РИА Новости
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Они обсудили, как реализуется проект в Гагаузии, где пенсионеры и бюджетники получают надбавки благодаря помощи ПСБ и НКО «Евразия».
Видя этот успешный опыт, к программе пожелали присоединиться два молдавских города — Тараклия и Оргеев.
Ранее главы этих городов обратились к Шору, чтобы он помог организовать такую же помощь их жителям.
В мае депутаты парламента Гагаузии утвердили договор о сотрудничестве, подписанный главой автономии Евгенией Гуцул с Промсвязьбанком. Он позволил властям автономии обеспечить дополнительные выплаты для местных пенсионеров в размере 2 тыс. леев (9958 рублей). Как заявил председатель банка Пётр Фрадков, «людей подводить нельзя».