Председатель ПСБ Фрадков встретился с мэрами Тараклии и Оргеева

В Москве прошла встреча председателя ПСБ Петра Фрадкова с башканом Гагаузии Евгенией Гуцул, мэрами Тараклии и Оргеева Вячеславом Луповым и Татьяной Кочу и лидером молдавского оппозиционного блока «Победа» Иланом Шором.

Они обсудили, как реализуется проект в Гагаузии, где пенсионеры и бюджетники получают надбавки благодаря помощи ПСБ и НКО «Евразия».

Видя этот успешный опыт, к программе пожелали присоединиться два молдавских города — Тараклия и Оргеев.

Ранее главы этих городов обратились к Шору, чтобы он помог организовать такую же помощь их жителям.

В мае депутаты парламента Гагаузии утвердили договор о сотрудничестве, подписанный главой автономии Евгенией Гуцул с Промсвязьбанком. Он позволил властям автономии обеспечить дополнительные выплаты для местных пенсионеров в размере 2 тыс. леев (9958 рублей). Как заявил председатель банка Пётр Фрадков, «людей подводить нельзя».