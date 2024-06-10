МИД: Латвия присоединяется к «коммуникационной группе» Польши и США по Украине
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Об этом сообщили в МИД страны.
«Латвия присоединяется к новой инициативе по поддержке Украины под руководством США и Польши», — сказано в заявлении.
Отмечается, что оперативная группа будет отвечать за поддержку Киева в продолжающейся борьбе за информационное пространство.
Ранее США и Польша создали новую коммуникационную группу, задачей которой станет продвижение западной повестки о событиях вокруг Украины.