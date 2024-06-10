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МИД: Латвия присоединяется к «коммуникационной группе» Польши и США по Украине

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Латвия присоединяется к «коммуникационной группе», созданной Соединёнными Штатами и Польшей для продвижения своей повестки о событиях вокруг Украины.
МИД: Латвия присоединяется к «коммуникационной группе» Польши и США по Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в МИД страны.

«Латвия присоединяется к новой инициативе по поддержке Украины под руководством США и Польши», — сказано в заявлении.

Отмечается, что оперативная группа будет отвечать за поддержку Киева в продолжающейся борьбе за информационное пространство.

Ранее США и Польша создали новую коммуникационную группу, задачей которой станет продвижение западной повестки о событиях вокруг Украины.

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