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Снайпер ВСУ Прошинский: Украина может потерять больше территорий на границе

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Украинский снайпер Константин Прошинский заявил, что Украина потеряет на границе ещё больше территорий, которые могут стать «серой зоной».
Снайпер ВСУ Прошинский: Украина может потерять больше территорий на границе
  • AP
  • © Francisco Seco

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Как передаёт РИА Новости, Прошинский предположил, что ВСУ могут потерять если не то, что осталось от ДНР, то «большую часть того, что осталось».

«Мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской областей», — добавил он.

По словам снайпера, вдоль границы с Россией может быть образована «серая зона» шириной в 20 км вглубь Украины.

Вопрос о выходе к прошлым границам уже не стоит, уточнил Прошинский.

Ранее издание The Washington Post писало, что армия России в ходе недавних операций освободила больше территорий, чем ВС Украины смогли отвоевать в ходе контрнаступления 2023 года.

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