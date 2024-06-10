Правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского НПЗ

Правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства.

Как уточняет ТАСС, с данной инициативой выступило Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Заместитель главы АРМА Павел Великореченин подчеркнул, что данное решение позволяет «принудительно изъять объект права собственности России и его резидентов, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украины».

В июне 2017 года Одесский районный суд принял решение конфисковать городской нефтеперерабатывающий завод в пользу государства.