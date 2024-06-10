Военный эксперт Корнев допустил, что Украина разместит часть F-16 в Польше
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«Cкорее всего, это будет Польша, это будет, возможно, Германия, это могут быть другие страны Восточной Европы, теоретически это может быть Прибалтика, но маловероятно», — считает специалист.
Какое количество они там будут держать — вопрос очень сложный, отметил эксперт.
«Последние прогнозы были, что уже в июне они (Украина. — RT) получат первые F-16. Соответственно, до конца июня теоретически мы можем узнать о применении этих самолётов. Когда это начнётся, я думаю, что опять же мы узнаем», — рассказал Корнев.
При этом, по его мнению, они будут, скорее всего, «ходить по кромке обнаружения нашими самолётами дальнего радиолокационного обнаружения».
Ранее Голубцов рассказал, что Украина разместит часть самолётов F-16 за рубежом.