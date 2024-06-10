Военный эксперт Корнев допустил, что Украина разместит часть F-16 в Польше

Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, комментируя в беседе с RT заявление начальника авиации командования воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова о том, что Украина разместит часть самолётов F-16 за рубежом, отметил, что, скорее всего, это будет Польша.

«Cкорее всего, это будет Польша, это будет, возможно, Германия, это могут быть другие страны Восточной Европы, теоретически это может быть Прибалтика, но маловероятно», — считает специалист.

Какое количество они там будут держать — вопрос очень сложный, отметил эксперт.

«Последние прогнозы были, что уже в июне они (Украина. — RT) получат первые F-16. Соответственно, до конца июня теоретически мы можем узнать о применении этих самолётов. Когда это начнётся, я думаю, что опять же мы узнаем», — рассказал Корнев.

При этом, по его мнению, они будут, скорее всего, «ходить по кромке обнаружения нашими самолётами дальнего радиолокационного обнаружения».

Ранее Голубцов рассказал, что Украина разместит часть самолётов F-16 за рубежом.