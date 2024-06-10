Начальник авиации ВС ВСУ: Украина разместит часть истребителей F-16 за границей

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что Украина разместит часть самолётов F-16 за рубежом.

Его слова передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».

По словам Голубцова, некоторые истребители останутся там, где украинские пилоты проходят обучение.

«Есть определённое количество самолётов, которые будут храниться на безопасных авиабазах», — отметил он.

Как пояснил Голубцов, это необходимо для того, чтобы истребители не были мишенями на Украине.

Ранее уральская компания «Форэс» пообещала выплатить премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.