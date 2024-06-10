Начальник авиации ВС ВСУ: Украина разместит часть истребителей F-16 за границей
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Его слова передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».
По словам Голубцова, некоторые истребители останутся там, где украинские пилоты проходят обучение.
«Есть определённое количество самолётов, которые будут храниться на безопасных авиабазах», — отметил он.
Как пояснил Голубцов, это необходимо для того, чтобы истребители не были мишенями на Украине.
Ранее уральская компания «Форэс» пообещала выплатить премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.