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Начальник авиации ВС ВСУ: Украина разместит часть истребителей F-16 за границей

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Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что Украина разместит часть самолётов F-16 за рубежом.
Начальник авиации ВС ВСУ: Украина разместит часть истребителей F-16 за границей
  • Gettyimages.ru

Его слова передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».

По словам Голубцова, некоторые истребители останутся там, где украинские пилоты проходят обучение.

«Есть определённое количество самолётов, которые будут храниться на безопасных авиабазах», — отметил он. 

Как пояснил Голубцов, это необходимо для того, чтобы истребители не были мишенями на Украине. 

Ранее уральская компания «Форэс» пообещала выплатить премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16. 

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