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Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в ФРГ

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины 11-12 июня в Берлине.

«Кобахидзе вместе с мировыми лидерами примет участие в конференции по восстановлению Украины (UCR2024), которая пройдёт в Берлине 11–12 июня», — сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Грузии.

Целью мероприятия назвали мобилизацию международной поддержки для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Японии заключит с Украиной соглашение о поддержке в ряде сфер, включая восстановление инфраструктуры, рассчитанное на десять лет.

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