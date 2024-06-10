Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в ФРГ

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины 11-12 июня в Берлине.

«Кобахидзе вместе с мировыми лидерами примет участие в конференции по восстановлению Украины (UCR2024), которая пройдёт в Берлине 11–12 июня», — сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Грузии.

Целью мероприятия назвали мобилизацию международной поддержки для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Японии заключит с Украиной соглашение о поддержке в ряде сфер, включая восстановление инфраструктуры, рассчитанное на десять лет.