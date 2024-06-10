МИД России: бюджет ОДКБ нужно скорректировать из-за отказа Армении платить взнос

В российском МИД заявили, что бюджет ОДКБ необходимо скорректировать, потому что Армения отказалась финансировать организацию.

В ОДКБ прорабатывают соответствующий проект, отметили в министерстве, передаёт РИА Новости.

«Естественно, с учётом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», — сказали в ведомстве.

В МИД также добавили, что вариант перераспределения взносов не рассматривается. Работа организации идёт в штатном режиме.

Ранее в министерстве сообщили, что Ереван уже не первый раз заявляет о прекращении финансирования ОДКБ и «замораживании» своего участия. В ведомстве пояснили, что проблемы с бюджетом решались за счёт резервов.