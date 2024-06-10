В МИД России прокомментировали отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ

Ереван уже не в первый раз заявляет о прекращении финансирования ОДКБ и «замораживании» своего участия, отметили в российском МИД.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается существа вопроса, то задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее», — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что проблемы с бюджетом решались за счёт резервов, а «должники» позже выплачивали необходимую сумму.

По данным МИД, взнос Армении в этом году должен составить 53,22 млн рублей.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ.