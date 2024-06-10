Константинов: украинский конфликт переходит на новую фазу

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что конфликт на Украине переходит на новую фазу противостояния.

Он рассказал об этом в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Константинова, украинской армии не хватает людей из-за больших потерь и нежелания населения умирать «за клику Зеленского». В связи с этим Киев сконцентрируется на ударах западным оружием по российской территории.

«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них ещё людской ресурс найдётся. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу», — заключил глава крымского парламента.

Он также отметил, что страны Запада не думают о других народах и заботятся только о своей экономике.

Ранее Константинов заявил, что две блокады Крыма — водная и энергетическая — нанесли ущерб в более 14 трлн рублей.