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Константинов: две блокады нанесли Крыму ущерб в более 14 трлн рублей

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Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 трлн руб.

Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, ущерб по водной блокаде составляет свыше 7 трлн руб., по энергетической — также свыше 7 трлн руб.

«Но, возможно, она (цифра ущерба — RT.) увеличится после выявления новых пострадавших», — отметил Константинов.

Ранее Константинов заявил, что Крыму за время нахождения в составе Украины нанесён колоссальный ущерб.

Также стало известно, что Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн руб.

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