Константинов: две блокады нанесли Крыму ущерб в более 14 трлн рублей
Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, ущерб по водной блокаде составляет свыше 7 трлн руб., по энергетической — также свыше 7 трлн руб.
«Но, возможно, она (цифра ущерба — RT.) увеличится после выявления новых пострадавших», — отметил Константинов.
Ранее Константинов заявил, что Крыму за время нахождения в составе Украины нанесён колоссальный ущерб.
Также стало известно, что Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн руб.