Развожаев: все случаи подготовки диверсий в Севастополе эффективно раскрываются
Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, в городе работает штаб, связанный со статусом среднего уровня реагирования на территории Севастополя.
Развожаев отметил, что штаб собирается, на нём обсуждаются необходимые мероприятия и принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.
Ранее Развожаев назвал фиаско попытки противника ракетными атаками повлиять на ситуацию.