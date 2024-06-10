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Развожаев: все случаи подготовки диверсий в Севастополе эффективно раскрываются

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Все случаи подготовки диверсий против военных России и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами.

Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, в городе работает штаб, связанный со статусом среднего уровня реагирования на территории Севастополя.

Развожаев отметил, что штаб собирается, на нём обсуждаются необходимые мероприятия и принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.

Ранее Развожаев назвал фиаско попытки противника ракетными атаками повлиять на ситуацию.

Также он заявил о провале попыток украинизации Севастополя.

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