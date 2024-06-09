Развожаев заявил о провале попыток украинизации Севастополя

Попытки украинизировать Севастополь, предпринимавшиеся после 1991 года, провалились. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, прозвучавшим на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ещё в 1991—1992 годах имела место попытка забрать флот у России, однако она потерпела крах.

«И город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть, и остался русским», — цитирует Развожаева РИА Новости.

Ранее Развожаев сообщил, что Черноморский флот не ушёл из Севастополя, его авиация громит морские беспилотники.