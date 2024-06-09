Развожаев заявил о провале попыток украинизации Севастополя
- РИА Новости
По его словам, прозвучавшим на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ещё в 1991—1992 годах имела место попытка забрать флот у России, однако она потерпела крах.
«И город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть, и остался русским», — цитирует Развожаева РИА Новости.
Ранее Развожаев сообщил, что Черноморский флот не ушёл из Севастополя, его авиация громит морские беспилотники.