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Развожаев заявил о провале попыток украинизации Севастополя

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Попытки украинизировать Севастополь, предпринимавшиеся после 1991 года, провалились. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев заявил о провале попыток украинизации Севастополя
  • РИА Новости

По его словам, прозвучавшим на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ещё в 1991—1992 годах имела место попытка забрать флот у России, однако она потерпела крах.

«И город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть, и остался русским», — цитирует Развожаева РИА Новости.

Ранее Развожаев сообщил, что Черноморский флот не ушёл из Севастополя, его авиация громит морские беспилотники.

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