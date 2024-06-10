Расчёт гаубицы «Мста-СМ2» уничтожил РСЗО «Град» ВСУ под Ямполью в ДНР
Об этом сообщили в Минобороны России.
«После наведения на цель расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-СМ2», выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней экипаж в момент попытки замаскироваться в лесополосе», — заявили в ведомстве.
Ранее российские Су-34 поразили «опорник» ВСУ в зоне ответственности «Востока».
Также ВС России освободили село Рыжёвка на границе с Курской областью.