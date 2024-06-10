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Расчёт гаубицы «Мста-СМ2» уничтожил РСЗО «Град» ВСУ под Ямполью в ДНР

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Артиллерийский расчёт самоходной гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ2» группировки войск «Запад»в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО «Град» ВСУ во время его работы по позициям ВС России с окраин населённого пункта Ямполь в ДНР.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«После наведения на цель расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-СМ2», выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней экипаж в момент попытки замаскироваться в лесополосе», — заявили в ведомстве.

Ранее российские Су-34 поразили «опорник» ВСУ в зоне ответственности «Востока».

Также ВС России освободили село Рыжёвка на границе с Курской областью.

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