Кадыров: ВС России освободили село Рыжёвка на границе с Курской областью
Об этом он написал в Telegram.
Кадыров рассказал, что бойцы полка «Ахмат-Чечня» под командованием Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других подразделений ВС России провели тактические действия и освободили от ВСУ село Рыжёвка.
В результате спланированных наступательных действий украинские войска понесли значительные потери и были вынуждены отступить, уточнил он.
7 июня в Минобороны России заявили, что российские войска в течение недели освободили населённый пункт Парасковиевка в ДНР.