Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полк «Ахмат-Чечня» Минобороны России освободил село Рыжёвка в Сумской области, находящееся на границе с Курской областью.

Об этом он написал в Telegram.

Кадыров рассказал, что бойцы полка «Ахмат-Чечня» под командованием Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других подразделений ВС России провели тактические действия и освободили от ВСУ село Рыжёвка.

В результате спланированных наступательных действий украинские войска понесли значительные потери и были вынуждены отступить, уточнил он.

7 июня в Минобороны России заявили, что российские войска в течение недели освободили населённый пункт Парасковиевка в ДНР.