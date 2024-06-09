«СТРАНА.ua»: в рядах ВСУ воруют топливо практически на всех уровнях

Новой проблемой в рядах украинской армии стало воровство топлива.

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на военных.

Отмечается, что одной из острых коррупционных проблем в украинских войсках становится воровство топлива почти на всех уровнях.

Так, топливо стало валютой среди военных. По словам украинского офицера, ежемесячно в ВС Украины воруется огромное количество топлива, которое списывается на «боевые действия».

Ранее британский аналитик Тони Норфилд заявил, что киевские власти разворовали финансовые средства, выделенные западными странами на возведение обороны в Харькове.