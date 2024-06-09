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«СТРАНА.ua»: в рядах ВСУ воруют топливо практически на всех уровнях

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Новой проблемой в рядах украинской армии стало воровство топлива.

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на военных.

Отмечается, что одной из острых коррупционных проблем в украинских войсках становится воровство топлива почти на всех уровнях.

Так, топливо стало валютой среди военных. По словам украинского офицера, ежемесячно в ВС Украины воруется огромное количество топлива, которое списывается на «боевые действия».

Ранее британский аналитик Тони Норфилд заявил, что киевские власти разворовали финансовые средства, выделенные западными странами на возведение обороны в Харькове.

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