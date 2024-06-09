РИА Новости: противники Пашиняна дошли до здания парламента в Ереване

Участники акции протеста с требованием отставки армянского премьера Никола Пашиняна дошли до здания парламента.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, на пути протестующих встали полицейские, которые не пропускают их на прилегающую улицу Демирчяна.

Ранее лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозицию инициировать 11 июня внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос отставки правительства.

2 июня в центре Еревана прошла очередная демонстрация оппозиции.