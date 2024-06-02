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Армянская оппозиция проводит демонстрацию в центре Еревана

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В центре Еревана проходит очередная демонстрация оппозиции.
Армянская оппозиция проводит демонстрацию в центре Еревана
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстаян собрал сторонников у церкви Святой Анны для подведения итогов прошедшей недели.

«Неделя была насыщенной. Вчера мы провели встречу в Гюмри. Там должен был состояться концерт детей в память о великом Шарле Азнавуре... уже в пути мы узнали, что хотят поменять время концерта, а затем и вовсе отменили и разобрали сцену», — сказал Галстанян.

Вместе с этим он осудил людей, которые распускают слухи, что протестное движение угасает. 

Ранее полиция Армении задержала 16 участников акции протеста с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна у здания МИД Армении.

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