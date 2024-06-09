Спецкор Пискунов рассказал о добровольце морской пехоты с позывным Тринадцатый

Спецкор RT Александр Пискунов рассказал о добровольце 155-й бригады морской пехоты с позывным Тринадцатый. Первый его бой был под Угледаром — против польских наёмников.

Ему вместе с товарищем удалось отбить три их стрелковые атаки. Пытаясь сломить сопротивление российских морпехов, противник в отчаянии выкатил бронетехнику.

Во время боёв за Новомихайловку Тринадцатый командовал группой подвоза и эвакуации, обеспечивая круглосуточное снабжение штурмовых групп.

«В моей группе не было такого, чтоб люди мне сказали: «Мы не пойдём...» Такого не было. Они, наоборот, просились: «Я пойду, я пойду...» — рассказал он.

Ранее «Военная хроника» показала кадры ударов FPV-дронами БТ-40 по позициям ВС Украины в Красногоровке (ДНР).