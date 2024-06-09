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Военная хроника показала кадры ударов российских военных по позициям ВСУ

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Военная хроника показала кадры ударов FPV-дронами БТ-40 по позициям ВС Украины в Красногоровке (ДНР).
Военная хроника показала кадры ударов российских военных по позициям ВСУ
  • РИА Новости

Отмечается, что работают расчёты 110-й бригады ВС России.

За ВС России — половина населённого пункта, в том числе участок к северу за огнеупорным заводом и промзоной. Также продвижение идёт с востока, со стороны улицы Нахимова.

Украинские военные держатся за этот район, потому что в дальнейшем в случае выхода обороняться будет сложно: город сам по себе в низине, а выход на север или на запад предполагает откат на необорудованные позиции.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

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