Военная хроника показала кадры ударов российских военных по позициям ВСУ
- РИА Новости
Отмечается, что работают расчёты 110-й бригады ВС России.
За ВС России — половина населённого пункта, в том числе участок к северу за огнеупорным заводом и промзоной. Также продвижение идёт с востока, со стороны улицы Нахимова.
Украинские военные держатся за этот район, потому что в дальнейшем в случае выхода обороняться будет сложно: город сам по себе в низине, а выход на север или на запад предполагает откат на необорудованные позиции.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.