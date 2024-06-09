Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что не исключает снижения Киевом возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет.

«С учётом тех оголтелых шагов в плане мобилизации, которые мы видим на территории оставшейся Украины, я бы ничего не исключал», — заявил Пушилин в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о возможном понижении украинскими властями возрастной планки мобилизации до 18 лет.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что возраст принудительной мобилизации на Украине, безусловно, будет снижаться, России достоверно известно, что американская администрация поставила Киеву такое условие для продолжения поддержки.