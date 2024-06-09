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Мединский прокомментировал заведение СБУ уголовного дела против него

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Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что «с большим воодушевлением» узнал о том, что СБУ завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении учебника истории.

Об этом информирует РИА Новости.

«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень», — отметил Мединский.

При этом он добавил, что с удовольствием направил бы данный учебник всем сотрудникам СБУ для повышения уровня их образования.

Ранее президент России Владимир Путин включил Мединского в совет по культуре при президенте.

Также Мединский отмечал, что в Европе не празднуют 9 Мая, потому что у власти находятся потомки нацистов.

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