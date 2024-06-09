Мединский прокомментировал заведение СБУ уголовного дела против него
Об этом информирует РИА Новости.
«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень», — отметил Мединский.
При этом он добавил, что с удовольствием направил бы данный учебник всем сотрудникам СБУ для повышения уровня их образования.
Ранее президент России Владимир Путин включил Мединского в совет по культуре при президенте.
Также Мединский отмечал, что в Европе не празднуют 9 Мая, потому что у власти находятся потомки нацистов.