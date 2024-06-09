РИА Новости: танкисты батальона «Казань» поразили огневую точку ВСУ в Запорожской области
Об этом рассказал механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Коба, предаёт РИА Новости.
«С закрытой огневой позиции поразили огневую точку ВСУ с СПГ-9, помогли нашим штурмовым подразделениям произвести продвижение в глубину позиций противника», — сказал военный.
Ранее ВС России поразили опорные пункты ВСУ, противник потерял более 145 военнослужащих.
Также ВС России уничтожили «Краснополем» очередной Abrams на Авдеевском направлении.