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РИА Новости: танкисты батальона «Казань» поразили огневую точку ВСУ в Запорожской области

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Танкисты батальона «Казань» 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом рассказал механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Коба, предаёт РИА Новости.

«С закрытой огневой позиции поразили огневую точку ВСУ с СПГ-9, помогли нашим штурмовым подразделениям произвести продвижение в глубину позиций противника», — сказал военный.

Ранее ВС России поразили опорные пункты ВСУ, противник потерял более 145 военнослужащих.

Также ВС России уничтожили «Краснополем» очередной Abrams на Авдеевском направлении.

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