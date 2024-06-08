RT в Telegram
Подпишись

ВС России поразили опорные пункты ВСУ, противник потерял более 145 военнослужащих

Короткая ссылка
Российская группировка войск «Восток» за прошедшие сутки поразила ряд опорных пунктов ВСУ, противник потерял более 145 военнослужащих.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, также были уничтожены две боевые машины пехоты ВСУ, буксируемая гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы, две единицы автомобильной техники, шесть БПЛА и три пункта боепитания.

Ранее ВС России уничтожили «Краснополем» очередной Abrams на Авдеевском направлении.

Также Ка-52М поразил замаскированные подразделения ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить