Российская группировка войск «Восток» за прошедшие сутки поразила ряд опорных пунктов ВСУ, противник потерял более 145 военнослужащих.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, также были уничтожены две боевые машины пехоты ВСУ, буксируемая гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы, две единицы автомобильной техники, шесть БПЛА и три пункта боепитания.

Ранее ВС России уничтожили «Краснополем» очередной Abrams на Авдеевском направлении.

Также Ка-52М поразил замаскированные подразделения ВСУ.