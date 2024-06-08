Додон не исключил возможности участия в выборах президента Молдавии

Глава Молдавско-российского делового союза, бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключил участия в президентских выборах этой осенью.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что если будет шанс победить действующего президента Молдавии Майю Санду, не найдётся единого кандидата от оппозиции и пойдут все партии, то он не исключает, что может пойти на выборы президента в 2024 году.

При этом Додон отметил, что не болеет такими амбициями, чтобы любой ценой участвовать в выборах.

«Для нас важнее результат. Цель. А цель — поменять власть Республики Молдова. Потому что эта власть уничтожает страну», — добавил он.

Додон отмечал, что правительство Молдавии решило встать на сторону Соединённых Штатов в противостоянии России, поэтому оно не способно защищать национальные интересы.