На Украине суд впервые назначил максимальное наказание за уклонение от армии

Оболонский районный суд Киева принял решение приговорить мужчину, который обвинялся в уклонении от мобилизации, к максимальному тюремному сроку по соответствующей статье. Это первый раз, когда за данное преступление даётся максимальное наказание.

Об этом пишет украинское издание «Главком» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Уточняется, что он получил пять лет тюрьмы по соответствующей статье, которая предусматривает наказание сроком от трёх до пяти лет.

По данным портала, судья отклонил ходатайство прокурора об условном сроке и назначил максимальное наказание, посчитав действия осуждённого особо опасными для общества.

Обвиняемый при этом заявлял о раскаянии, а уклонение от службы объяснил родственниками и женой, находящимися на российской территории.

Ранее пожилую женщину из Закарпатья приговорили к пяти годам заключения за посты в «Одноклассниках» в поддержку России. Украинские СМИ назвали это первым случаем, когда за публикацию в сети дали такой длительный срок.