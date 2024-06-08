Системы ПВО сбили очередной БПЛА ВСУ над Белгородской областью
«Около 10:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ракету «Нептун» и беспилотники ВСУ в Белгородской области.