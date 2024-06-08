Гладков: храм и два частных дома повредило при атаке БПЛА на Прохоровку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что храм и два частных дома повредило при атаке БПЛА на Прохоровку.

Как он написал в своём Telegram, посёлок Прохоровка подвергся атаке украинских военных с помощью трёх беспилотников самолётного типа.

«Первый беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате его падения с последующей детонацией частично разрушен дом, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль», — указал губернатор.

Второй дрон, по его словам, взорвался около частного жилого домовладением, в результате чего были выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка.

«Третий беспилотник атаковал храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад», — добавил он.

Пострадавших, в результате атаки нет.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ застрял в окне дома в Белгородской области.