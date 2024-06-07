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Дрон-камикадзе ВСУ застрял в окне дома в Белгородской области

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ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Малиновка Белгородского района Белгородской области, беспилотник застрял в окне частного дома.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Малиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. При атаке на частный дом дрон застрял в окне и не сдетонировал», — написал он в Telegram.

Оперативные службы оцепили территорию, опечатали дом и организовали дежурство.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали два автомобиля в Белгородской области, в результате инцидента пострадал один человек.

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