Дрон-камикадзе ВСУ застрял в окне дома в Белгородской области
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Малиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. При атаке на частный дом дрон застрял в окне и не сдетонировал», — написал он в Telegram.
Оперативные службы оцепили территорию, опечатали дом и организовали дежурство.
Ранее стало известно, что украинские военные атаковали два автомобиля в Белгородской области, в результате инцидента пострадал один человек.