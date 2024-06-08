Губернатор Астраханской области рассказал об отражении атаки беспилотника

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о попытке беспилотника атаковать объект в регионе.

Он написал об этом в Telegram-канале.

«Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — отметил Бабушкин.

Губернатор также призвал жителей области не поддаваться на провокации и пообещал лично информировать о значимых событиях.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении украинского беспилотника в Северной Осетии.

Также сообщалось, что ночью российские средства ПВО перехватили 25 БПЛА над Крымом, Кубанью и Астраханской областью.