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Губернатор Астраханской области рассказал об отражении атаки беспилотника

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Глава Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о попытке беспилотника атаковать объект в регионе.

Он написал об этом в Telegram-канале

«Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — отметил Бабушкин. 

Губернатор также призвал жителей области не поддаваться на провокации и пообещал лично информировать о значимых событиях. 

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении украинского беспилотника в Северной Осетии.

Также сообщалось, что ночью российские средства ПВО перехватили 25 БПЛА над Крымом, Кубанью и Астраханской областью.

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