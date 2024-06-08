Губернатор Астраханской области рассказал об отражении атаки беспилотника
Он написал об этом в Telegram-канале.
«Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — отметил Бабушкин.
Губернатор также призвал жителей области не поддаваться на провокации и пообещал лично информировать о значимых событиях.
Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении украинского беспилотника в Северной Осетии.
Также сообщалось, что ночью российские средства ПВО перехватили 25 БПЛА над Крымом, Кубанью и Астраханской областью.