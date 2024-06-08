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Сальдо: глубоко эшелонированная система ПВО создаётся в Херсонской области

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе создаётся глубоко эшелонированная система ПВО.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«Система глубоко эшелонированной обороны, именно противовоздушной, она постепенно создаётся. И она делается таким образом, о котором противник даже не догадывается», — сказал он.

По его словам, данная система противовоздушной обороны, которая состоит из нескольких слоёв, и не только на земле, «работает достаточно эффективно».

Вместе с этим он выразил мнение, что различный тип ракет не поможет ВСУ.

7 июня Сальдо заявил, что армия Украины нанесла удар по селу Садовому. Согласно последним данным, погибли 22 человека.

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