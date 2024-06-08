Пушилин заявил о растягивании резервов ВСУ из-за ситуации в Харьковской области

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о растягивании резервов украинских военных из-за наступления ВС России в Харьковской области.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

«Безусловно, это повлияло, потому что линия фронта растянулась, и противнику необходимо здесь балансировать и перекидывать резервы, которых недостаточно в полной мере. И здесь, конечно, принимаются противником непростые решения», — рассказал он, комментируя ситуацию на данном направлении.

При этом он отметил, что, хоть растягивание линии фронта внесло определённые коррективы в действия ВСУ, российские бойцы всё равно ведут тяжёлые бои даже при освобождении небольших населённых пунктов.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием.