Пушилин заявил о растягивании резервов ВСУ из-за ситуации в Харьковской области
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
«Безусловно, это повлияло, потому что линия фронта растянулась, и противнику необходимо здесь балансировать и перекидывать резервы, которых недостаточно в полной мере. И здесь, конечно, принимаются противником непростые решения», — рассказал он, комментируя ситуацию на данном направлении.
При этом он отметил, что, хоть растягивание линии фронта внесло определённые коррективы в действия ВСУ, российские бойцы всё равно ведут тяжёлые бои даже при освобождении небольших населённых пунктов.
Ранее Пушилин заявил, что ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием.