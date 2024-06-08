RT в Telegram
Подпишись

Пушилин заявил о растягивании резервов ВСУ из-за ситуации в Харьковской области

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о растягивании резервов украинских военных из-за наступления ВС России в Харьковской области.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

«Безусловно, это повлияло, потому что линия фронта растянулась, и противнику необходимо здесь балансировать и перекидывать резервы, которых недостаточно в полной мере. И здесь, конечно, принимаются противником непростые решения», — рассказал он, комментируя ситуацию на данном направлении.

При этом он отметил, что, хоть растягивание линии фронта внесло определённые коррективы в действия ВСУ, российские бойцы всё равно ведут тяжёлые бои даже при освобождении небольших населённых пунктов.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить