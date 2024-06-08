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Пушилин: ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием

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Украинские войска активизировали обстрелы территории Донецкой Народной Республики из дальнобойного оружия после освобождения российскими войсками Авдеевки.

Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Такое мы фиксируем, к сожалению, это факт», — отметил глава региона.

По его словам, после освобождения Авдеевки, когда у противника минимизировались шансы на использование артиллерии, ВСУ перешли к применению именно дальнобойного вооружения по территории республики.

Ранее схрон ВСУ с иностранным оружием обнаружили сапёры в Авдеевке.

Также военкор RT Андрей Филатов рассказал о подвиге российских штурмовиков на авдеевских дачах.

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