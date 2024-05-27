Военкор Филатов рассказал о подвиге российских штурмовиков на авдеевских дачах

Военкор RT Андрей Филатов показал кадры подвига штурмовиков 114-й бригады ВС России на авдеевских дачах в декабре 2023 года.

По его словам, бойцы отчаянно отбивали район у врага. Танк пытается зайти на позицию — его моментально обкладывают гранатами и РПГ. ВСУ только заходят в окопы — их тут же кошмарят сбросами с дронов.

Российские штурмовики активно продвигались вперёд, и это позволило расширить зону контроля на авдеевских дачах. Их действия корректировали операторы дронов и бойцы с командно-наблюдательного пункта отряда «Шторм».

На видео показано, как бойцы ВС России штурмовали дом, где засели ВСУ. Сначала забросили гранату, затем уже зашли в здание.

Позже российские военные закреплялись в домах: медлить было нельзя, на открытой местности тогда находиться было опасно из-за вражеских «птиц».

Противник пытался подвозить подкрепление на дачи, но после чётких ударов бойцов российских войск откатывался на БМП назад, бросая своих раненых пехотинцев.

Все боевые задачи российские военные выполнили с минимальными потерями.

Кадры сняты в декабре 2023 года (ранее публиковать их было нельзя из соображений безопасности).

Ранее военкор Филатов снял, как прямо по дому, где он работал, украинские военные ударили FPV-дронами, в это же место затем прилетали мины. Всё это попало на уникальное видео операции по освобождению Авдеевки.