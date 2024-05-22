Военкор RT Филатов снял, как ВСУ атаковали FPV-дронами дом, в котором он работал

Военкор RT Андрей Филатов снял, как прямо по дому, где он работал, украинские военные ударили FPV-дронами, в это же место затем прилетали мины. Всё это попало на уникальное видео операции по освобождению Авдеевки.

В доме на кадрах — командно-наблюдательный пункт (КНП) отряда «Шторм» 114-й бригады и 1-го армейского корпуса. Он пережил несколько налётов крупной артиллерии противника.

На этой позиции бойцы ВС России стояли восемь месяцев, в том числе брали авдеевские дачи. По КНП летели крупнокалиберные снаряды, авиабомбы и множество дронов.

Но «двухсотых» у бригады практически не было. Командир с позывным Белый распорядился прямо внутри этого дома выкопать блиндажи, в которых и спасались бойцы во время прилётов.

Скоро RT опубликует больше видео авдеевской операции.