Пушилин: Артёмовск ещё нельзя разминировать, нужно отодвигать фронт

Артёмовск в настоящий момент не готов к разминированию, для этого необходимо дальше отодвинуть линию боевого соприкосновения, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.

При этом он отметил, что с учётом освобождения Клещеевки и Андреевки и продвижения российских войск в этом направлении ситуация улучшается.

«... здесь, конечно, мы рассчитываем, что удастся противника отодвинуть в какой-то обозримой перспективе от Артёмовска дальше. И это уже, в свою очередь, позволит тогда прийти к первым этапам восстановления города», — сказал Пушилин.

Ранее военкор RT показал, как расчёт ЗРК «Бук-М2» охраняет небо над Артёмовском.