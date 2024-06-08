Пушилин: Артёмовск ещё нельзя разминировать, нужно отодвигать фронт
При этом он отметил, что с учётом освобождения Клещеевки и Андреевки и продвижения российских войск в этом направлении ситуация улучшается.
«... здесь, конечно, мы рассчитываем, что удастся противника отодвинуть в какой-то обозримой перспективе от Артёмовска дальше. И это уже, в свою очередь, позволит тогда прийти к первым этапам восстановления города», — сказал Пушилин.
Ранее военкор RT показал, как расчёт ЗРК «Бук-М2» охраняет небо над Артёмовском.