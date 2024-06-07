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Путин: ускорение решения задач СВО возможно, но жизни солдат важнее

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Ускорение решения задач спецоперации возможно, но это повлечёт ненужные потери ВС России, забота о жизнях и здоровье военных важнее, заявил президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Путин: ускорение решения задач СВО возможно, но жизни солдат важнее
  • РИА Новости

«Можно ли повысить скорость решения стоящих перед нами задач? Можно, но это прямо пропорционально потерям. Понимая свою ответственность, я всё-таки исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, Министерство обороны. Скорость — это важно, но ещё важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте», — сказал он.

Путин отметил, что военные России с начала 2024 года освободили 47 населённых пунктов и 880 кв. км, постепенно выдавливая противника.

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