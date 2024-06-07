Более пяти тысяч абонентов Луганска остались без интернета из-за обстрела ВСУ

Более пяти тысяч абонентов Луганска остались без интернета из-за обстрела со стороны ВСУ.

Ещё более двух тысяч остались без фиксированной связи. Об этом сообщают в минцифры ЛНР.

«На данный момент более 5000 абонентов на восточных кварталах остались без интернета и кабельного ТВ... Более 2000 абонентов остались без фиксированной связи (стационарная телефония)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что более 30 многоэтажек в восточной части Луганска пострадали из-за удара со стороны украинской армии.

По последним данным, при обстреле погибли четыре человека.