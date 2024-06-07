Аналитик Кущ заявил о социальной катастрофе в одном из жилмассивов Киева

Украинский экономист и аналитик Алексей Кущ заявил, что в киевском жилищном массиве Позняки произошла «тотальная социальная катастрофа» из-за отключения электричества.

«На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днём», — цитирует РИА Новости сообщение аналитика в соцсетях.

По словам Куща, Позняки — это жилой массив с высотными домами, где установлены в основном электроплиты. Как пояснил аналитик, там отключают лифты, а на верхних этажах — ещё и подачу воды.

Кущ добавил, что в Днепропетровской области в течение нескольких дней вообще нет отключений электричества.

5 июня сообщалось, что в 11 областях Украины ввели аварийные отключения света.