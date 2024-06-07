Три человека погибли при обрушении подъезда в Луганске после удара ВСУ
- РИА Новости
«Известно о трёх погибших. Спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС уточнили, что в результате обстрела произошло обрушение подъезда с первого по пятый этаж в жилом доме.
На данный момент сотрудники МЧС России спасли из-под завалов семь человек.
Ранее также сообщалось, что в результате ракетного обстрела ВСУ в Луганске повреждены две школы, три детских сада, колледж и один из корпусов университета.