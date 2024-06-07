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Три человека погибли при обрушении подъезда в Луганске после удара ВСУ

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В МЧС России сообщили о трёх погибших при обрушении подъезда в результате обстрела со стороны ВСУ в Луганске.
Три человека погибли при обрушении подъезда в Луганске после удара ВСУ
  • РИА Новости

«Известно о трёх погибших. Спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в результате обстрела произошло обрушение подъезда с первого по пятый этаж в жилом доме.    

На данный момент сотрудники МЧС России спасли из-под завалов семь человек.

Ранее также сообщалось, что в результате ракетного обстрела ВСУ в Луганске повреждены две школы, три детских сада, колледж и один из корпусов университета.

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